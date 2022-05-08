Севастополь, , 10:51 — REGNUM В Севастополе в ковид-стационары за последние сутки попали 14 пациентов, сообщили в департаменте здравоохранения города 8 мая. Накануне, 7 мая, сообщалось о 30 новых госпитализированных жителях.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выписали с выздоровлением после COVID-19 ещё 15 человек. Сейчас в коронавирусных стационарах остаются 159 пациентов.

За сутки в регионе подтверждено 23 новых случая заболевания COVID-19, это на восемь случаев меньше, чем накануне. Скончались от осложнений на фоне инфекции ещё два пациента.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 83 716 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 81 044 человека, умерли 2 342 севастопольца.