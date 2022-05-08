Москва, 8 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В течение минувшей ночи над островом Змеиный российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 ВС Украины, также в районе Одессы сбит беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Об этом 8 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Всего за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2» и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины», — отмечается в сообщении.