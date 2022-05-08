Новосибирск, 8 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. На территории приусадебного участка нежилого дома в населённом пункте Камышенка Сузунского района Новосибирской области была обнаружена авиационная бомба. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

Авиационная бомба

«6 мая в 15:45 (время местное) на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что при проведении земляных работ обнаружен предмет, похожий на авиационную бомбу. Незамедлительно на место были направлены оперативные службы, территория огорожена, — уточнили в ведомстве. — 7 мая на место инцидента прибыли сотрудники Сибирского спасательного центра МЧС России. Специалистами-взрывотехниками произведен осмотр взрывоопасного предмета, который идентифицирован как авиационная бомба со взрывчатым веществом, представляющая угрозу».

Бомбу перевезли на открытый участок местности. Здесь выставлено оцепление. Операция по утилизации запланирована на 13–14 мая.