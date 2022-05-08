Москва, 8 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС РФ за сутки поражены 130 военных объектов Украины. Об этом 8 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Среди них: 3 пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, 2 артиллерийские батареи на огневых позициях и 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье», — отмечается в сообщении.

В результате ударов уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники.