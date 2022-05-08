Белгород, 8 мая 2022, 10:45 — REGNUM Скульптуру украинской бабушки со знаменем установили в Белгороде — на балконе одного из домов. Об этом сообщил соцсетях 8 мая мэр Белгорода Антон Иванов.
По словам Иванова, было рассмотрено около десяти вариантов размещения скульптуры, и в итоге выбрали дом на улице, которая ранее носила имя Георгиевской.
Как сообщало ИА REGNUM, сначала скульптуру, изображающую украинскую бабушку, вышедшую к нацистам с красным знаменем, установили в Белгороде у входа в кинотеатр «Победа». Однако некоторые жители попытались вскарабкаться на скульптуру, в итоге скульптуре пришлось искать новое место.
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