Белгород, , 10:45 — REGNUM Скульптуру украинской бабушки со знаменем установили в Белгороде — на балконе одного из домов. Об этом сообщил соцсетях 8 мая мэр Белгорода Антон Иванов.

В Белгороде нашли место скульптуре бабушки с красным знаменем Телеграм-канал Антона Иванова

«Скульптуру бабушки со знаменем, которую нам пришлось убрать с площадки перед кинотеатром Победа, разместили на балконе одного из домов по улице 50-летия Белгородской области», — написал Иванов.

По словам Иванова, было рассмотрено около десяти вариантов размещения скульптуры, и в итоге выбрали дом на улице, которая ранее носила имя Георгиевской.

«Два символа Победы. Собственники квартиры оказались не против использования их балкона для установки скульптуры. К слову, в муниципалитет скульптура бабушки передана благотворителем», — написал Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, сначала скульптуру, изображающую украинскую бабушку, вышедшую к нацистам с красным знаменем, установили в Белгороде у входа в кинотеатр «Победа». Однако некоторые жители попытались вскарабкаться на скульптуру, в итоге скульптуре пришлось искать новое место.

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