Любляна, , 10:44 — REGNUM В честь Дня Победы и 77-й годовщины освобождения Марибора от нацизма Международный исследовательский центр Второй мировой войны подготовил для широкой публики небольшую документальную выставку «Нацистский лагерь Шталаг XVIII-D (306) и его командование» на основе обнаруженных в последние время документов нацистского командования Шталага XVIII Д. После открытия выставки были возложены венки перед мемориалом Шталаг XXVIII D.

В экспозиции Международный исследовательский центр Второй мировой войны в Мариборе (Словения)

В мероприятии приняли участие — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Тимур Эйвазов, заместитель мэра городской общины Марибор Аленка Искра, проф. доктор Людвик Топлак, президент университета Alma Mater Europaea, а также эксперты по Второй мировой войне.