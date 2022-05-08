Донецк, , 10:42 — REGNUM ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибра 122 мм. Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:00 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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