Москва, , 10:41 — REGNUM Киевское командование украинских вооруженных формирований бросает своих военнослужащих «как мясо». Об этом 8 мая заявил один из сдавшихся в плен военных ВСУ, видеозапись его показаний приводит Минобороны РФ.

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

«Вообще ненавижу их — кинули как мясо», — сказал он.

При этом пленный подчеркнул, что российские военные относится к сдавшимся военнослужащим ВСУ «по-человечески».

Также другой пленный украинский военный рассказал, что командование бросило их прямо во время боевых действий.

«Нас просто, получается, бросили. Там дорога в лесу, мы возле дороги — справа от дороги и слева от дороги. Во время боя заметил, что справа перестал работать наш пулемёт. А сержант, который нами там командовал… перебежал туда, приходит, говорит, там уже никого нету. Получается, они отошли без ведома, нас никто не предупредил, получается, они нас бросили», — отметил военный ВСУ.

Кроме того, он также добавил, что к украинским пленным у военнослужащих Вооружённых сил (ВС) России нормальное отношение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал, что в Элисте увековечат память о военнослужащих ВС России, погибших в ходе специальной военной операции РФ на Украине.