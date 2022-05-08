Абакан, , 10:41 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом, семь пациентов прошли курс лечения и выздоровели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Новые носители зарегистрированы в Абакане, Черногорске, Саяногорске, Аскизском, Алтайском и других районах. Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 33 755 случаев COVID-19.

«Амбулаторно лечатся 80 (-7) пациентов, проходят лечение в стационаре 55 (+4) человек: 1 из них на аппаратах ИВЛ. Летальных случаев за сутки не зафиксировано», — добавили в правительстве.