Берлин, , 10:39 — REGNUM Приглашение канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев в День Победы — беспрецедентная провокация. Об этом 8 мая заявила немецкая журналистка Алиса Шварцер, передает Die Welt.

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в Кремле. Москва. 2022 Kremlin.ru

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По ее словам, политика Зеленского по отношению к Германии в нынешних условиях выглядит сомнительной.

«Сожалею, что Зеленский не прекращает провоцировать. Я бы хотела услышать более сдержанный тон Украины,» — отметила она.

Шварцер также высказалась об открытом обращении немецких интеллектуалов к властям ФРГ с требованием отказаться от вооружения Киева. Обращение подписали около 250 тыс. человек.