Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбурге 32-летний сотрудник одного предприятия похитил у своей компании 827 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, у предприятия был заключён с компанией по приёму металлолома договор купли-продажи невостребованных на производстве товарно-материальных ценностей. После очередной сделки между сторонами была проведена проведена инвентаризация и в ходе неё выявилась недостача. И за этим последовало заявление в полицию.

В ходе расследования оказалось, что почти год подозреваемый похищал деньги через паспорта своих доверителей. Он сдавал часть лома от лица компании, а ещё часть — от физического лица. Гражданин уже признал вину и возместил часть ущерба. За мошенничество ему грозит шесть лет колонии.