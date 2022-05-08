Элиста, , 10:37 — REGNUM В Элисте увековечат память о военнослужащих Вооружённых сил России, погибших в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Об этом 8 мая сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Российская армия Иван Шилов ИА REGNUM

«Считаю, что и мы должны почтить память воинов Донбасса и назвать в честь одного из них улицу в Элисте. Также в нашем городе должен появиться памятный знак героям специальной военной операции», — написал глава республики в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что в Элисте увековечат память военнослужащего Вооружённых сил РФ Андрея Кунакова, погибшего в ходе специальной военной операции России на Украине. В честь майора Кунакова также назовут одну из улиц в Мариуполе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии увековечат память участника спецоперации России на Украине