Иркутск, 8 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Подразделения ГУ МВД России по Иркутской области в приоритетном порядке обеспечат оперативное восстановление документов гражданам, пострадавших от пожара, сообщает 8 мая телегам-канал ведомства.

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Сотрудники подразделения по вопросам миграции и ГИБДД выделят дополнительные силы и средства для оперативного восстановления документов граждан, утраченных в результате пожаров в Тайшетском и Братском районах. Жители села Половино-Черемхово и садоводства «Моргудон», лишившиеся в результате распространения огня паспортов и иных документов, будут обслуживаться в приоритетном порядке.

Должностные лица ОВД примут все меры для скорейшей выдачи новых паспортов граждан РФ, водительских удостоверений, паспортов транспортных средств и других документов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за 7 мая в области было зафиксировано 33 термоточки, в том числе 7 — неконтролируемый пал сухой травы, 7 — горение мусора и 15 — лесные пожары. В дачном посёлке «Моргудон» Братска в результате пожаров погибли двое человек, возбуждено уголовное дело.

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