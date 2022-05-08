Новосибирск, 8 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Новосибирской области спасатели призвали дачников соблюдать пожарную безопасность. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В начале сезона каждому собственнику дачи нужно в первую очередь осмотреть состояние электропроводки, печи и дымохода и устранить все выявленные неполадки, — подчеркнули в ведомстве. — Не бросайте не затушенные спички и сигареты. Не оставляйте бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы».

В МЧС России напомнили, что на дачных участках должны быть вместительные ёмкости с водой, огнетушитель или ящик с песком.