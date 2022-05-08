Москва, , 10:31 — REGNUM Следователи СК России изучат информацию о том, что киевский режим готовит провокации на западе Украины, в которых он собирается обвинить российские Вооруженные силы (ВС). Об этом 8 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

«СК России в рамках расследуемых уголовных дел изучит информацию о готовящихся киевским режимом провокациях в западных районах Украины», — говорится в сообщени.

Уточняется, что, по данным Министерства обороны РФ, Киев намерен 8 мая нанести удары ракетами «Точка-У» по местам скопления людей во Львовской и Волынской областях, чтобы затем обвинить в этом ВС РФ

Также указывается, что российские следователи запросят в Минобороны эти сведения и зафиксируют данный факт в рамках расследуемых в ведомстве уголовных дел о преступлениях киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сведения об очередной акции, которая была проведена украинскими нацистами в Северске и Серебрянке Донецкой Народной Республики для дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ, поручил изучить и зафиксировать председатель СК России Александр Бастрыкин.