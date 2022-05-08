Мэр Новосибирска считает «Сад памяти» продолжением «Бессмертного полка»
Новосибирск, 8 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Акция «Сад памяти» в череде мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщине Великой Победы, — самая добрая и человечная. Об этом сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
t. me/alokot
Акция «Сад памяти» в Новосибирске
«В моём понимании, это продолжение «Бессмертного полка», — написал он в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в сквере за Оперным театром высадили 440 деревьев сосны горной и более 400 кустарников спиреи в память о героях.