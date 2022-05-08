Новосибирск, 8 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Акция «Сад памяти» в череде мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщине Великой Победы, — самая добрая и человечная. Об этом сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

t. me/alokot Акция «Сад памяти» в Новосибирске

«В моём понимании, это продолжение «Бессмертного полка», — написал он в своём телеграм-канале.

Он отметил, что в сквере за Оперным театром высадили 440 деревьев сосны горной и более 400 кустарников спиреи в память о героях.