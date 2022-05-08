Москва, 8 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Сведения об очередной акции, которая была проведена украинскими нацистами в Северске и Серебрянке Донецкой Народной Республики для дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ, поручил изучить и зафиксировать председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Отмечается, что, по данным Министерства обороны РФ, переодетые в российскую форму боевики на бронетехнике со знаком «Z» вели обстрел частных домов, силой забирали у людей ценные вещи и личные автотранспорт, а также подвергали физическому насилию оказывающих сопротивление мирных граждан. В то же время, иностранные журналисты снимали такие постановочные «акты мародерства».

Также указывается, что СК РФ запросил у Минобороны эту информацию, которую изучат и зафиксируют в материалах расследуемых уголовных дел о преступлениях киевского режима.

«Следователями СК России будут приняты меры к установлению лиц из числа украинских националистов, причастных к этим действиям», — заключается в сообщении.

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