Горно-Алтайск, 8 мая 2022, 10:22 — REGNUM Возле популярного у туристов водопада Корбу на Телецком озере в Республике Алтай заметили медведей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского заповедника, на прогреваемых склонах озера звери кормятся первой зелёной травой.

Медведь «хулиганит» на берегу Телецкого озера. Республике Алтай
Медведь «хулиганит» на берегу Телецкого озера. Республике Алтай
Цитата из видел Алтайского заповедника

В одном из таких мест житель села Артабаш снял на видео, как медведь «хулиганит» — сворачивает установленный аншлаг заповедника. На следующий день сотрудники заповедника поехали на место, чтобы восстановить сломанный аншлаг.

«Прибыв к месту, государственные инспекторы увидели медведицу с медвежонком на первой зелени прителецкого склона. Звери с осторожным любопытством наблюдали за сотрудниками заповедника из зарослей цветущего маральника», — отметили в заповеднике.

В связи с этим сотрудники учреждения напоминают жителям и гостям Телецкого озера о запрете на любую деятельность, нарушающую естественное развитие природных процессов.