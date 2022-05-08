Горно-Алтайск, 8 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Возле популярного у туристов водопада Корбу на Телецком озере в Республике Алтай заметили медведей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского заповедника, на прогреваемых склонах озера звери кормятся первой зелёной травой.

Цитата из видел Алтайского заповедника Медведь «хулиганит» на берегу Телецкого озера. Республике Алтай

В одном из таких мест житель села Артабаш снял на видео, как медведь «хулиганит» — сворачивает установленный аншлаг заповедника. На следующий день сотрудники заповедника поехали на место, чтобы восстановить сломанный аншлаг.

«Прибыв к месту, государственные инспекторы увидели медведицу с медвежонком на первой зелени прителецкого склона. Звери с осторожным любопытством наблюдали за сотрудниками заповедника из зарослей цветущего маральника», — отметили в заповеднике.

В связи с этим сотрудники учреждения напоминают жителям и гостям Телецкого озера о запрете на любую деятельность, нарушающую естественное развитие природных процессов.