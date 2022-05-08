8 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетой «Точка-У» по частным жилым домам в городе Голая Пристань Херсонской области.

Мирослава Романенко, , 10:47 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетой «Точка-У» по частным жилым домам в городе Голая Пристань Херсонской области, сообщает 7 мая РИА Новости со ссылкой на местных жителей.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Сообщение об обстреле города Голая Пристань Херсонской области не осталось без внимания пользователей мессенджера Telegram.

«Россия ударила — уничтожен склад боеприпасов. Украина — жилые дома. Что тут сказать? Убийцы своего же народа…» — отреагировала Ирина П.

«Херсонцы прекрасно знают, чьи ракеты прилетают и кто отдает приказ ударить по жилым домам мирных жителей, поэтому они в скором времени станут гражданами России. О выдаче паспортов уже заявление сделано. Украинский рейх добровольно отторгает от себя граждан, которые больше не хотят жить с фашистами», — написал Serg.

Последствия удара ВСУ по городу Голая Пристань в Херсонской области Цитата из видео «Последствия удара ВСУ по городу Голая Пристань в Херсонской области». Минобороны РФ

«По жилому сектору уже мастерство отточили за 8 лет на Донбассе. «Воины света»…» — добавила Vera.

«Ну и как вам, херсонцы, такая украинская любовь? Теперь понимаете, что плевать хотел этот мерзкий нацистской режим на жителей любых областей. Донбасс — «сепарский» (киевский режим с 2014 года заявляет о том, что в Донбассе находятся «сепаратисты» и «террористы» — М. Р.). А вы тогда кто? Теперь тоже отрезанный ломоть. Можно радостно убивать», — возмутился один из участников обсуждения.

«Мне кажется, они херсонцам мстят за то, что у них все нормально, бьют по своим же от зависти, от ненависти…» — отреагировала Жанар Ж.

«Что за выродки? Стреляют по мирным людям! Они даже проигрывать не умеют и вымещают зло на мирных…» — не выдержала Юлия.

«Ни себе ни людям — главный лозунг украинских нацистов», — пишет Makiavelli 770.

«Воюют не за людей, а за территории», — добавил Serhiy.

«Гражданских не страшно обстреливать, они же не ответят…» — прокомментировал Михаил А.

«Своих же людей убивают. Вся суть киевского режима…» — отреагировала Кристина.

«Боятся, что херсонцам будет хорошо без украинской власти и нацистов», — написал Sergey A.

«Они только и могут, что города и мирных жителей бомбить. 8 лет этим занимаются», — пишет Solomon T.

«Армия делает один выстрел в свой народ. Потом это либо чужая армия, либо чужой народ», — отметил Alen L.

«Теперь и про эти территории будут говорить, что там «сепаратисты», и закрывать глаза, уши и рот на такие обстрелы», — добавил Сергей Р.

«Значит, теперь эта территория не принадлежит Украине. Они это подтверждают, обстреливая её!» — подытожила Nat.

Как сообщает 8 мая ТАСС, о ракетном ударе по мирным жителям города Голая Пристань также сообщили в Министерстве обороны России. Уточняется, что ВСУ 7 мая нанесли удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по частному сектору. В результате полностью был разрушен один дом, в котором проживала семья с ребенком. Еще десять зданий повреждены, пострадали мирные жители.