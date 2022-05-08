Ханты-Мансийск, 8 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Югре шествие «Бессмертного полка» состоится в традиционном, очном формате. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM «Бессмертный полк»

Женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута 9 мая пролетит с портретами героев над городами региона. Югорчане смогут пронести в рядах «Бессмертного полка» также портреты героев, участвовавших в специальной операции на территории Украины, подчёркивают в департаменте.

Для оформления атрибута «Бессмертного полка» — штендера с фотографией — допустимо использование изображений и символов, традиционно ассоциирующихся с Днём Победы: георгиевской ленты, изображения орденов и медалей, красноармейской звезды, а также латинской буквы Z как символа поддержки специальной военной операции, логотипа общественного движения «Бессмертный полк России» — Красная звезда c вписанным в нее образом Георгия Победоносца.

Кроме того, онлайн-шествие «Бессмертного полка» проводится и в онлайн-формате на сайте 2022. polkrf.ru. Это дает возможность отдать дань уважения к героям Великой Отечественной войны тем, кто не может принять участие в традиционном шествии «Бессмертного полка».