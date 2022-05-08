Донецк, 8 мая 2022, 10:17 — REGNUM ВСУ обстреляли Железную Балку из «Градов». Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:00 — н.п. Дзержинск — н.п. Железная Балка: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.
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