Иркутск, 8 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев 8 мая предупредил о возможной экстренной эвакуации жителей сел Дубынино и Кобляково Братского района. Его слова цитирует телеграм-канал «Город Брастк».

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

«По Братскому району. Три пожара на данный момент, в зоне риска село Дубынино (лесной пожар) и село Кобляково (горят сельхозполя). По моему поручению увеличено число расчетов по ликвидации и патрулированию. На месте работают специалисты, в том числе по установлению причин пожаров. Туда же убыл глава района для координации вопросов. При ухудшении обстановки возможна экстренная эвакуация жителей» — пояснил глава Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Иркутской области 8 мая обнародовали информацию о пострадавших в крупном пожаре, случившемся 7 мая в селе Половино-Черемхово Тайшетского района: таковых восемь человек. У многих сгорели паспорта. Не обошлось без жертв. В результате возгораний в дачном посёлке «Моргудон» Братска погибли два человека.

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