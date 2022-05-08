Челябинск, 8 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на территории микрорайона Кольцово произошёл пожар в ангаре. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.

Dave Hogg Пожар

Сообщение о возгорании на ул. Горнистов поступило пожарным в 06:42 по местному времени. Уже через десять минут первые подразделения прибыли на место. Горели деревянные поддоны внутри.

Площадь пожара достигла 1400 кв. метров. В течение часа очаг локализовали. Сведений о пострадавших нет.