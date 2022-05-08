Донецк, 8 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. По словам пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, ему становится не по себе от мысли, что в руках украинского военного окажется немецкий гранатомет. Это 8 мая следует из видеозаписи его свидетельских показаний, снятых в одном из населенных пунктов ДНР.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По словам Кормянкова, которые приводит РИА Новости, его предки, «конечно, воевали» партизанами в брянских лесах в Великую Отечественную войну и крайне бы удивились, узнав, что внук воюет рука об руку с украинскими нацистами из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я не знаю, что бы они сказали. Они, наверное, были бы очень удивлены происходящим на территории Украины», — сказал он.

Также пленный украинский полковник указал, говоря о поставках странами Запада киевскому режиму оружия, в частности, о гранатометах из Германии, с которыми немцы воевали во время Второй мировой войны, что это, по его мнению, «смешно».

«Конечно, смешно… Я себе представил нашего украинского военнослужащего с немецким гранатометом. Ну, стало немножко не по себе. Нет. Наши предки бы очень сильно ужаснулись от того, что происходит сейчас на территории Украины. Они были бы шокированы. Они бы… Они были бы очень сильно расстроены, скажем так… Я думаю, что они всем были бы расстроены», — добавил Кормянков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оказавшиеся в плену в результате попытки прорваться с территории завода «Азовмаш» в Мариуполе командиры 36-й бригады морской пехоты ВСУ не стеснялись воевать рядом с украинскими нацистами из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).