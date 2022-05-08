Элиста, , 10:08 — REGNUM В Калмыкии увековечат память военнослужащего Вооружённых сил РФ Андрея Кунакова, погибшего в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом 8 мая сообщил глава республики Бату Хасиков.

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«Поддерживаю предложение жителей Элисты и депутатов городского собрания о названии улицы в честь нашего воина. Также солидарен с тем, что нужно рассмотреть вопрос о переименовании улицы в Южном микрорайоне, где жил Андрей», — написал Хасиков в своём телеграм-канале.

В часть майора Кунакова назовут одну из улиц в Мариуполе.

Майор Андрей Кунаков ценой своей жизни спас своих солдат и победил в тяжелейшем многодневном бою. У начальника штаба отряда специального назначения Южного военного округа, майора Андрея Кунакова остались жена и двое сыновей.

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