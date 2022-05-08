Москва, 8 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Иностранные инструкторы тренировали вэсэушников тактике ведения боя на протяжении последних пяти лет. Об этом в интервью RT рассказал пленный командир 36-й отдельной бригады украинских морпехов Владимир Баранюк.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Есть военные миссии на Украине. Британские, канадские. Они вообще известные. В основном эта подготовка касалась тактической подготовки, на уровне оборонительной тактики, до отделения там включительно. Тактическая медицина. Процесс планирования какой-то деятельности», — отметил он.

По словам украинского полковника, иностранцы начиная еще до 2018 года приезжали на Украину в поисках «каких-то военных приключений».