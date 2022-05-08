Донецк, , 10:02 — REGNUM В общей сложности с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы 182 человека, в том числе старики, женщины и дети. Об этом 8 мая сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации и Донецкой Народной Республики для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался «режим тишины».

Все освобожденные гражданские лица эвакуированы в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь.

Эвакуированные гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.