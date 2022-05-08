Донецк, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки, с 09:00 7 мая до 09:00 8 мая, на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 2 мирных жителя, раненых в результате обстрелов ВФУ.

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Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики медицинская помощь оказана 9 раненым мирным жителям, сообщает Минздрав ДНР.