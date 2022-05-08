Вашингтон, 8 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Туристические суборбитальные полёты на кораблях SpaceShipTwo компании Virgin Galactic откладываются до 2023 года. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Ronrosano Суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo модели Unity

Компания Virgin Galactic провела несколько испытательных полётов разработанных для космического туризма на кораблях серии SpaceShipTwo в 2021 году. В компании рассчитывали начать регулярные коммерческие миссии в последнем квартале 2022 года.

Исполнительный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер рассказал об изменении в планах компании. Он объяснил, что задержка связана с нехваткой специалистов и сбоями в цепочке поставок.

«По этой причине мы переносим ожидаемое начало коммерческой эксплуатации с четвёртого квартала 2022 года на первый квартал 2023 года», — заявил Колглейзер.

Он добавил, что компания уже получила более 800 заказов на туристические суборбитальные полёты. Стоимость одного посадочного места на корабле SpaceShipTwo составляет $450 тыс.