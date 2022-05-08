Берлин, 8 мая, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Ситуация с голодом на планете Земля может усугубиться из-за засухи, вызванного пандемией COVID-19 кризиса и конфликта на Украине. Об этом 8 мая заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце в интервью газете Bild am Sonntag.

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Как указала Шульце, из-за COVID-19, серьезных засух и военных действий на Украине «цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне».

«Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Посыл таков: нам грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв», — сказала она.

Также немецкий министр по вопросам экономического сотрудничества и развития подчеркнула, что от поставок сельхозпродуктов из России и с Украины зависит множество стран мира.

Как передавало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что Россия стала одним из главных факторов перестройки мировой финансовой системы.