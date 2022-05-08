Токио, , 09:56 — REGNUM Ассоциации автопроизводителей Японии и Индии начали разработку общих стандартов зарядных станций для электромобилей на основе японских протоколов. Об этом пишет Nikkei Asia.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Разработкой стандартов займётся японская ассоциация CHAdeMO, в которую входит около 500 компаний автомобилестроительной и смежных отраслей, включая Nissan Motor, Toyota Motor и Tokyo Electric Power Co. Holdings. Индийскую сторону будет представлять комитет по разработке стандартов, в которых входят Mahindra Electric, Maruti Suzuki и другие индийские компании этой отрасли.

С помощью унификации зарядных станций в Индии рассчитывают снизить стоимость их установки. В настоящее время для установки зарядной станции в Индии требуется от $15 тыс. до $23 тыс. Ожидается, что стоимость будет снижена до $10 тыс.

Основанный на японских стандартах протокол позволит японским автопроизводителям экспортировать электромобили, разработанные для внутреннего рынка. Правительство Индии стремится к тому, чтобы в 2030 году на долю электромобилей приходилось около 30% от общего объёма продаж новых авто.