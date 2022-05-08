Чита, 8 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Руководитель администрации города Читы Александр Сапожников подписал распоряжение администрации городского округа «Город Чита» об окончании отопительного сезона 2021–2022 годов, сообщает 8 мая телеграм-канал городской мэрии.

Отопительный сезон

В соответствии с ним датой отключения отопительных систем в социальных учреждениях определено 15 мая 2022 года. В многоквартирных домах отопительный сезон завершится 16 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Чите начался 18 сентября 2021 года. Тогда отопление было включено в 1654 многоквартирных домах краевого центра.

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