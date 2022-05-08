Донецк, 8 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Горловку из крупнокалиберных пулеметов. Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:30 — н.п. Ленинское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Железной Балке 29 гранат из АГС.