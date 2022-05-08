Донецк, , 09:47 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 7 мая до 08:00 8 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 445 человек, включая 67 детей. Об этом 8 мая сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 8 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 29 154 человека.