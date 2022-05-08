Братск, Иркутская область, 8 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1500 кв. м в цехе лесопиления в Братск Иркутской области, сообщает 8 мая телеграм-канал МЧС РФ.

Donations_are_appreciated Лесопилка

Поясняется, что строения объекта вплотную пристроены друг к другу: цех лесопиления кирпичный, котельная металлическая, 4 сушильных цеха, гараж. Автотехника из гаража была эвакуирована. Погибших, травмированных нет. К реагированию на пожар привлекались от МЧС России 44 человек и 13 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки, 7 мая, спутником из космоса на территории Иркутской области зафиксировано 33 термоточки. Это и лесные пожары, и сжигание сухой растительности, и возгорания на площадках, где складируется мусор. На всей территории Иркутской области введен режим ЧС в связи с сохранением неблагоприятных погодных условий.

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