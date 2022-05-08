Москва, , 09:46 — REGNUM В рядах ВСУ служили иностранные наемники, которые просто «искали приключений», рассказал журналистам пленный командир 36-й отдельной бригады украинских морпехов Владимир Баранюк.

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По его словам, у него в подчинении были двое британцев, но он так и не понял зачем они приехали воевать:

«Ну вот они говорят: вот, мы хотим, скажем так, послужить. Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Ну для чего, смысл? Вы не можете заработать где-то? Они говорят: нет, нам, вот… мы искатели приключений. Я говорю: смысл?».