Улан-Удэ, 8 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 8 мая прошёл городской митинг, посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. На Мемориале Победы также состоялась церемония возложения венков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Игоря Шутенкова На Мемориале Победы в Улан-Удэ прошёл митинг, посвящённый 77-летию Победы в Великой Отечественной войне

По словам мэра города Игоря Шутенкова, с каждым годом значение Победы становится всё сильнее.

«Самоотверженность и бесстрашие наших дедов и прадедов помогли отстоять нашу страну, подарили нам мирное небо над головой. Мы бесконечно благодарны ветеранам и труженикам тыла!» — отметил он.

Мэр Улан-Удэ подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется неотъемлемым достоянием народа.