Москва, , 09:35 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлены последствия ударов киевских боевиков тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по городу Голая Пристань в Херсонской области, обнародовало 8 мая Минобороны России.

«Точка-У» VoidWanderer

«Военнослужащие ВСУ нанесли преступный ракетный удар тактическим ракетным комплексом «Точка-У», подвергнув опасности мирных жителей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате удара украинских вооруженных формирований был полностью разрушен один дом, в котором проживала семья с ребенком. Кроме того, повреждения получили еще десять зданий, включая дом ветерана труда и пострадали местные жители.

Помимо того, отмечается, что в данный момент коммунальные службы города ведут устранение последствий ракетного удара украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Железной Балке 29 гранат из АГС.