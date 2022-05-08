* запрещённая в России организация

Донецк, , 09:26 — REGNUM Оказавшиеся в плену в результате попытки прорваться с территории завода «Азовмаш» в Мариуполе командиры 36-й бригады морской пехоты ВСУ не стеснялись воевать рядом с украинскими нацистами из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это 8 мая следует из видеозаписи свидетельских показаний командира бригады и начальника штаба бригады Дмитрий Кормянкова, снятых в одном из населенных пунктов ДНР.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Carl Ridderstråle

«Я ездил по штабу «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы видели литературу, картинки, которые там. И флаги, которые там нацистские, Германии. Были вместе с ними… Я не интересуюсь литературой, которая говорит о нацизме и о фашистской символике. Это мне не интересно», — приводит его слова РИА Новости.

При этом также Кормянков рассказал, что нацисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдавали в ходе военных действий позиции, из-за чего украинские морские пехотинцы понесли большие потери.

«Воевать не плечом к плечу, а воевать в рамках боевого приказа, полученного от старшего начальника. В рубежах, которые определены тебе старшим начальником», — заявил он в ответ на вопрос о том, каково ему было воевать вместе с украинскими радикалами.

Также командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк заявил, что он является категорическим противником «нацистских всяких моментов вот этих».

«Это были не мои сослуживцы. Так волею судьбы получилось, что это были соседи мои в тот момент. В момент обороны Мариуполя. Это могло быть, как и любое другое подразделение… По крайней мере, мне на глаза не попадались люди с книгами УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, скажем так, с нацистской символикой», — отметил Баранюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пленный командир украинской 36-й отдельной бригады морской пехоты Владимир Баранюк рассказал, что представители киевского режима лгали блокированным в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины военным ВСУ про то, что они будут деблокированы.