Донецк, , 09:25 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 28 раз обстреляли ДНР, выпустив 238 единиц боеприпасов. Об этом 8 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 238 единиц различных боеприпасов. За сутки поступили сведения о ранении 9 мирных жителей в Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке и Ясном», — отмечается в сообщении.

В реззультате обстрелов со стороны ВСУ повреждено 30 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском районах Донецка, Ясном, Горловке, Ясиноватой, и 6 объектов гражданской инфраструктуры.