8 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Болгарии Румена Радева, который считает, что погружение европейских стран в украинский кризис приведет к тяжелейшим экономическим последствиям в Европе.

Оксана Переможенко, , 10:50 — REGNUM Погружение европейских стран в украинский кризис приведет к тяжелейшим экономическим последствиям в Европе. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении», — приводит слова главы болгарского государства РИА Новости.

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Заявление Радева обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в Европе начали осознавать последствия затягивания военной спецоперации на Украине.

Румен Радев Администрация президента Республики Болгарии

«Вы, европейцы, сначала предали Россию, доведёте до военных действий ситуацию, а потом устраиваете истерику…» — отреагировал Василий.

«Раскритиковал и передал вооружение», — с сарказмом добавил Sasha I.

«Европа переобуется, как только жареным запахнет», — отметил Александр.

«Экономическое самоуничтожение Европы. Правильно двигаетесь, не товарищи. С чем и поздравляем», — пишет с сарказмом Vera.

«Юлит… Нет чтоб честно сказать, что поддержка нацизма в Европе приведет к полному краху часть Османской империи, которая называется сейчас Болгарией и которую освободили солдаты Российской Империи», — прокомментировал новость Владимир.

«Да ладно, мы уже привыкли видеть братишек (речь о Болгарии — О. П.) по ту сторону окопа», — написал Evgeny K.

«Болгары начали что-то подозревать?!» — смеется Anatoly.

«Надо им (Европе — О. П.) помочь — отключить газ, нефть. Процесс куда веселей пойдет. Они же украинцам помогают», — написал Ник.

«Петух… клюнул. Стало доходить, что думать надо своей головой, а не головой Альцгеймера (вероятно речь идет о президенте США Джо Байдене, иными словами, речь о Соединенных Штатах — О. П.)», — добавила Эмма.

«Для «братушек» из Болгарии всё только начинается», — не без сарказма отметил Юрий.

«Румен Радев — нормальный, адекватный президент. Бывший военный. Однако вокруг него такое болото, в которое Болгарию затянули предыдущие правители, действующие по указаниям Сороса, что одним махом не исправить. Капитал отравил много людей. И верхушка дорвавшихся до власти либералов Болгарии в том числе», — отреагировал «Полëт-С».

«С добрым утром, Европа», — шутит Alexey, указывая, вероятно, на то, что до лидеров стран ЕС «начало что-то доходить».

«Сами виноваты, вам 8 лет говорилось, но Россию никто не слушал», — отреагировал Владимир.

«И мы все в России искренне надеемся, что Европа-таки придёт к этой по истине замечательной цели!» — смеется «Бирюкъ».

«Ну хоть кто-то из них начинает суровую реальность осознавать! Помогая затягивать военную спецоперацию, и себя до кризиса доведут», — подытожил Andr.