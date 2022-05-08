Прибайкальский район, Бурятия, 8 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В туристическом посёлке Байкальский прибой в Бурятии поднимут уровень дороги для предотвращения её подтопления. Такое поручение дал глава республики Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Переезд через пути в Байкальском прибое, Бурятия

В посёлке постоянно проживает 65 человек, а в летний период на берегу Байкала работает 25 баз отдыха. Ежегодный турпоток составляет около 25 тыс. человек. Переезд на местной железнодорожной станции был закрыт в 1997 году после строительства проезда под путями. Однако строители не учли, что во время «высокой воды» проезд будет затапливаться.

«Сейчас есть техническое решение, как улучшить качество проезда: будем менять уровень дороги, будет производиться подсыпка, установка бетонных блоков, ограждений — обеспечим такой уровень проезда, чтобы не заливала вода», — отметил глава региона, обещав провести работы быстро.

При этом туристические автобусы уже не смогут проезжать под путями, поэтому власти республики намерены проработать с РЖД возможность открытия переезда через железнодорожные пути на время туристического сезона.