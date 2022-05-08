Донецк, , 09:15 — REGNUM ВСУ выпустили по Железной Балке 40 мин. Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:25 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка: выпущено 40 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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