Десятки парашютистов-десантников работают на пожаре в Приангарье
Иркутск, 8 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с лесными пожарами в Иркутской области тревожная, но находится под контролем, сообщил 8 мая на заседании КЧС под председательством Губернатора Игоря Кобзева министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.
«Мы приняли меры по усилению лесопожарных формирований, которые находятся на территории проблемных районов. За ночь была осуществлена переброска парашютистов-десантников из Железногорска-Илимского. Также мы сейчас забрасываем 45 парашютистов-десантников в Качугский район.
Мы усилили группировку лесопожарных сил в Тулунском и Тайшетском районах. Поэтому те территории, где мы видим обострение ситуации с учетом прогноза гидромета, мы заблаговременно приняли меры по усилению сил и средств», — пояснил чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, всего за 7 мая в области было зафиксировано 33 термоточки, в том числе 7 — неконтролируемый пал сухой травы, 7 — горение мусора и 15 — лесные пожары. Не обошлось без жертв. В результате возгораний в дачном посёлке «Моргудон» Братска погибли два человека.
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