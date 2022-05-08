Иркутск, 8 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с лесными пожарами в Иркутской области тревожная, но находится под контролем, сообщил 8 мая на заседании КЧС под председательством Губернатора Игоря Кобзева министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Борьба с пожаром

«Мы приняли меры по усилению лесопожарных формирований, которые находятся на территории проблемных районов. За ночь была осуществлена переброска парашютистов-десантников из Железногорска-Илимского. Также мы сейчас забрасываем 45 парашютистов-десантников в Качугский район.

Мы усилили группировку лесопожарных сил в Тулунском и Тайшетском районах. Поэтому те территории, где мы видим обострение ситуации с учетом прогноза гидромета, мы заблаговременно приняли меры по усилению сил и средств», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за 7 мая в области было зафиксировано 33 термоточки, в том числе 7 — неконтролируемый пал сухой травы, 7 — горение мусора и 15 — лесные пожары. Не обошлось без жертв. В результате возгораний в дачном посёлке «Моргудон» Братска погибли два человека.

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