Симферополь, 8 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Порядка 30 млн куб. м воды будет закачано из Северо-Крымского канала в резервное наливное Межгорное водохранилище под Симферополем. Об этом 8 мая сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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«Пока Межгорное водохранилище не заполнено, но будет заполнено. Его емкость — до 30 млн куб. м, источником наполнения был Северо-Крымский канал. Объект долго не эксплуатировался… Сейчас специалисты проводят исследования, оценивают техсостояние. После окончания этих работ водохранилище будет заполнено, и еще 30 млн куб. м воды у нас будет в активе для нужд Симферополя», — отметил он.

Межгорное водохранилище общим объемом 50 млн куб. м введено в строй в 1989 г. как резервное для снабжения Симферополя. Для его наполнения воду необходимо подать в ответвление Северо-Крымского канала — Соединительный канал, а затем — в Сакский канал.