Черноземельский район, Калмыкия, 8 мая 2022, 09:05 — REGNUM В Калмыкии утром 8 мая произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.
Дорожная авария случилась примерно в 5:35 мск на 25-м километре автодороги Яшкуль — Комсомольский в Черноземельском районе. В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем травмы получили два человека.
На месте происшествия работали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.