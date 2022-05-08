Черноземельский район, Калмыкия, , 09:05 — REGNUM В Калмыкии утром 8 мая произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дорожная авария случилась примерно в 5:35 мск на 25-м километре автодороги Яшкуль — Комсомольский в Черноземельском районе. В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем травмы получили два человека.

На месте происшествия работали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.