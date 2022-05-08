Донецк, 8 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Луганское из СПГ. Об этом 8 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:20 — н.п. Новомихайловка — н.п. Луганское: выпущено 10 мин калибра 120 мм и 12 мин калибром 82 мм, выпущено 8 гранат из СПГ», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский и Донецк с применением «Града».