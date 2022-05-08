Миасс, Челябинская область, 8 мая, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Под Миассом в Челябинской области опрокинулся микроавтобус с болельщиками футбольной команды «Спартак». Об этом пишут СМИ.

ДТП

В результате ДТП один человек погиб. Ещё нескольким потребовалась помощь медиков.

Отметим, игра между «Спартаком» и клубом «Урал» состоялась ранее в Екатеринбурге. Счёт матча был 3:1.

Кк сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 7 мая. Болельщики возвращались в Златоуст. По предварительным данным, водитель 1964 года рождения не справился с управлением и выехал с дорожного полотна.