Вашингтон, 8 мая, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Компьютерные системы американского производителя сельскохозяйственной техники AGCO Corp атакованы с использованием программ-вымогателей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский фермер

В базирующейся в штате Джорджия компании сообщили, что кибератака приведёт к нескольким дням простоя производственных объектов компании. Также от действий хакеров пострадали дилерские центры AGCO, вынужденные приостановить отгрузки сельхозтехники. В США и Канаде насчитывается 1810 представительств компании.

В компании заявили о начале расследования инцидента. Представители AGCO не уточнили, удалось ли хакерам получить доступ к данным клиентов компании.

Кибератака произошла во время посевной кампании. Ранее американские фермеры столкнулись с трудностями при закупках сельхозтехники из-за сбоев в цепочках поставок и забастовок.

При атаках с использованием программ-вымогателей киберпреступники блокируют доступ к компьютерной системе объекта атаки или отдельным данным. Как правило, позже хакеры требуют выкуп за восстановление доступа к сетям.